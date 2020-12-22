HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

22.12.2020 01:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te, hasta almaya giden ambulans hafif ticari araç çarpıştı, kazada 3’ü sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Şahinbey İlçesine bağlı Çağdaş Mahallesi Mehmet Oğuz Göğüş Caddesi üzerinde seyir halindeki Fatih Kaya idaresindeki 27 BEC 49 plakalı ambulans ile Bülent Özgüzel idaresindeki 27 ARL 60 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Gaziantep’te, hasta almaya giden ambulans hafif ticari araç çarpıştı, kazada 3’ü sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Şahinbey İlçesine bağlı Çağdaş Mahallesi Mehmet Oğuz Göğüş Caddesi üzerinde seyir halindeki Fatih Kaya idaresindeki 27 BEC 49 plakalı ambulans ile Bülent Özgüzel idaresindeki 27 ARL 60 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın şiddeti ile yan yatan ambulansta sıkışan bir sağlık görevlisini itfaiye ekipleri çıkarttı. Yaşanan kazada 3’ü sağlık görevlisi olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentte bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi.
Yol ortasında yan yatan ambulans kurtarıcı ile kaza alanından kaldırılırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nişanlandılar! İşte ilk kareler Nişanlandılar! İşte ilk kareler
Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklamaMutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama
Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman?Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman?
1/

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı açıklaması

Şiddet mağduru: Korktuğum için evden çıkamıyorum

Şiddet mağduru: Korktuğum için evden çıkamıyorum

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

Eski milletvekili Leyla Güven, HDP milletvekili Semra Güzel'in evinde gözaltına alındı

Leyla Güven HDP milletvekili Güzel'in evinde gözaltına alındı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama

Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama

Bakan Koca düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Bakan Soylu paylaştı: Yunanistan'dan insanlık dışı muamele

Bakan Soylu paylaştı: Yunanistan'dan insanlık dışı muamele

Konya'da otomobilde çocuk çantasına gizlenmiş 12 bin 350 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya'da otomobilde çocuk çantasına gizlenmiş 12 bin 350 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul'un yanı başındaki Kartepe’ye mevsimin ilk karı yağdı

İstanbul'un yanı başındaki Kartepe’ye mevsimin ilk karı yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.