Hasta, ambulans helikopterle stadyumdan alındı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta, kalçasında kırık bulunan Rasi Gezer(72), hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.

Evinde düşerek kalçasını kıran Rasi Gezer, dün öğle saatlerinde Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar, Rasi Gezer'i tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilmesine karar verdi. Rasi Gezer'i almaya gelen ambulans helikopter, Kozlu Şehir Stadyumu'na indi. Rasi Gezer, sağlık ekibi tarafından sedyeyle helikoptere taşındı. Gezer, tedavisi için Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

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