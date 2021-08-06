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Hasta atlarla sınırı geçemeyeceğini anlayınca Hopa’daki TIR parkında atları kaderine terk etmiş

06.08.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’in Hopa ilçesinde TIR garajına park edilen Gürcü plakalı bir TIR'ın dorsesindeki atların Kars’tan Kırgızistan’a götürülmek üzere yola çıkartıldıkları ancak atların hastalanması ve bazılarının ölmesi üzerine şoförü tarafından TIR garajında kaderlerine terk edildiği ortaya çıktı.

Hasta atlarla sınırı geçemeyeceğini anlayınca Hopa’daki TIR parkında atları kaderine terk etmiş

Alınan bilgiye göre, ilçenin Tarzioğlu virajındaki TIR parkına çekilen Gürcistan plakalı TIR'ın dorsesindeki atları gören çevredekiler ne yapacağını şaşırdı.

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ATLARIN ÇARESİZ ANLARI

O anları cep telefonu kameraları ile kaydeden vatandaşlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve belediye ekiplerine haber verdi. Dorsedeki 10’un üzerindeki atların bazılarının telef oldukları, bazılarının baygın şekilde yattıkları, bazılarının ise kan kustukları ve hasta oldukları gözlenirken, atların çaresiz anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yapılan incelemede TIR şoförünün Şerafettin Civelek isimli şahıs olduğu belirlendi. TIR garajına gelen Şerafettin Civelek atların Kırgızistan’da bir düğünde verilecek ziyafette kesilmek üzere bu ülkeye götürdüğünü belirterek ”Kars’tan TIR'a yüklediğimiz hayvanları Kırgızistan’a götürmek üzere yola çıktım. Sarp Gümrük Kapısı’na varmadan hayvanların hastalandığını görünce kapıdan geçemeyeceğimi anladım ve geri döndüm. İlk boş alan bulduğum yere aracı park ettim ve olan manzaraları görünce ben de üzüldüm” dedi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Öte yandan atları gören ve isminin Alev olduğu öğrenilen Hopalı bir hayvansever ölü ve hasta atları görünce gözyaşlarına boğuldu. Aç ve susuz kalan hayvanlara belediye zabıta ekipleri ve hayvan sever kadın su ve yemek vermeye çalıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Gürcistan
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