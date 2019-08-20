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Hasta, bastonla aile hekimini darp etti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 18:26 | Son Güncelleme

Sinop’un Gerze Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Aile Hekimi Dr.

Hasta, bastonla aile hekimini darp etti

Sinop’un Gerze Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Aile Hekimi Dr. Hakan Uzun, İstanbul’dan ilçeye tatil amaçlı gelen bir hasta tarafından darp edildi.

İddiaya göre, şeker hastası olduğu belirtilen R.K. (45), ilaç konusunda doktorla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta R.K.’nin elindeki bastonla doktorun yüzüne vurarak gözlüğünü kırdığı ve kafasının değişik noktalarından yaraladığı kaydedildi. Aile sağlığı hekimlerinin yaşanan arbedeyi duymaları üzerine olaya müdahale ederek kavgayı ayırdıkları öğrenildi.

Aldığı darp üzerine hekim arkadaşları ile birlikte Gerze Devlet Hastanesine götürülen Dr. Hakan Uzun, yapılan tedavi sonrasında Gerze Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sinop Sağlık Müdürlüğüne bağlı hekimlerinin 21 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında Gerze Aile Sağlığı Merkezi önünde basın açıklaması yapacağı belirtildi.

Hasta, bastonla aile hekimini darp etti

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