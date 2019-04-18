Hasta buzağısını otomobili ile taşıdı

Nevşehir'de bir üretici, hastalanan buzağısını tedavi çin otomobili ile Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine getirdi.

Acıgöl ilçesinde hayvancılık yapan Cengiz Çelik, dizlerinde ödem oluşan buzağısını veterinere götürdü. Burada bir netice alamayan Çelik, tavsiye üzerine buzağıyı Aksaray'a götürmeye karar verdi.

Yakınlarının yardımı ile buzağıyı otomobilinin arta koltuğuna alan üretici, hayvanı Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine getirdi.

Buzağı, burada yapılan müdahalenin ardından, yine aynı araçla Acıgöl'e götürüldü.

Üretici Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitedeki uzmanların buzağının tedavisi ile yakından ilgilendiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Buzağımın diz kapaklarında ödem oluştu. İlçede veterinere götürdüm ve hiçbir faydasını göremedim. Ben de buzağımı otomobilin arka koltuğuna koyup, eşim ile birlikte Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine geldim. Bu buzağıya çocuğumuz gibi bakıyoruz. Tekrar ayağı kalkacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz."

