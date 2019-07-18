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Hasta çocuklar itfaiyeci oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 14:02 | Son Güncelleme

 EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni ziyaret eden İzmirli itfaiyeciler, hastanede tedavi gören çocukları sevindirdi.

Hasta çocuklar itfaiyeci oldu

İZMİR, (DHA)- EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni ziyaret eden İzmirli itfaiyeciler, hastanede tedavi gören çocukları sevindirdi. Kendileri için hazırlanan kostümleri giyerek küçük birer itfaiyeci olan çocuklar hem eğlendirdi, hem de yangın ve afetlere karşı bilinçlendi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı çatısı altında tedavileri süren çocuklar, hayallerinde canlandırdıkları gibi kahraman birer itfaiyeci oldu. Çocuklar, özel kıyafetlerini giyip, araç gereçlerini kuşanarak bir sanal yangına da müdahale etti. Daha sonra itfaiye aracına binerek sirenlerini çalmanın keyfini yaşadı. Etkinlik kapsamında çocuklara İtfaiye Eğitim Şube Müdürü İsmail Özgültekin ve görevli personel tarafından yangın, deprem ve diğer doğal afetler konusunda da eğitici bilgiler verildi. Okullarda yaptıkları eğitim çalışmasını, hastanede tedavi gören çocuklar için de gerçekleştirmek istediklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Özgür Ozan Yılmaz, "İzmir itfaiyesi olarak çocuklara hitap eden eğitim faaliyetlerine özel bir önem veriyoruz. Aldığımız tepkilerden olumlu bir iş yaptığımızı da görüyoruz. Çocuklar çok mutlu oldular. Bu tür faaliyetleri artırmaya çalışacağız" diye konuştu.

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Hasta çocuklar itfaiyeci olduHasta çocuklar itfaiyeci olduHasta çocuklar itfaiyeci olduHasta çocuklar itfaiyeci oldu

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