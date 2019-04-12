Hasta çocuklara iki ölçek masal

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören çocukları tiyatroyla buluşturan Masal Gezginleri, pamuk prenses ve 7 cüceler masalıyla, çocuklara hastalıklarını unutturup, keyifli anlar geçirmelerini sağladı.

Alışılagelmiş çocuk tiyatrolarından farklı olarak her an, herhangi bir yerde, hiçbir destek unsura ihtiyaç duymadan seyirci ile buluşabilen bir anlatı tiyatrosu olan Masal Gezginleri, yine hasta çocuklar için yollara düştü. Şehir Tiyatrosu’nun 7 sanatçısından oluşan Masal Gezginleri, bu kez Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören çocuklarla buluştu. Hetader işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe, kimisi annesinin kucağında, kimisi kolunda serum ile gelen minikler, Masal Gezginlerinin dilinden Pamuk Prenses ve Yedi Cüceleri dinledi. Kendilerini masalın seyrine bırakan minikler hastalıklarını da unutup keyifli dakikalar geçirdi.



