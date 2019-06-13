Hasta çocukların babaları galoş üreterek para kazanacak

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de bulunan Hasta Çocuk Evleri Derneği, çocuğunun tedavisi nedeniyle çalışamayan babalar için bir proje geliştirdi. Çocukları için gece gündüz hastanede bekleyen ve maddi desteğe ihtiyacı olan babalar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesine kurulacak konteynerde galoş üretimi yapacak ve gelir elde edebilecek.

Annelerin, tedavileri süren hasta çocuklarının başından bir an olsun ayrılamadığına, babaların da acil gelişen ihtiyaçlar için hastane kapısında beklemek zorunda kaldığına dikkat çeken İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan, bu süreçte ailelerin ekonomik sıkıntılar yaşadığını anlattı. Onların mağduriyetlerine yakından tanık olduklarını belirten Ozan, babaların galoş üreterek gelir elde edebileceğini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

"Amacımız hastanede uzun süreli kalan ve çoğu il dışından gelen hasta çocukların ailelerine katkı sağlamak. Tedavi sürecinde anneler genellikle çocuklarının başında refakatçi olarak kalırken babalar da acil gelişen ihtiyaçlar için hastanenin kapısında bekliyor. Çünkü çocukların gün içinde ilaç, kan ya da elbise ihtiyacı ortaya çıkıyor. Babalar da işini gücünü bırakmak zorunda kaldığı için bu sürede ekonomik açıdan desteğe ihtiyaçları oluyor. Çoğu dar gelirli ailelerin bu sıkıntılarına şahit oluyoruz. İl dışından gelerek bizim evlerimizde kalan aileler bize hep 'Evi veriyorsunuz ama keşke bir iş imkânı da olsa' diyordu. Biz zaman zaman onlara iş bulsak da işverenler babalara hastaneye gitmeleri için ancak birkaç gün izin veriyor. Biz de bu nedenle hastane bahçesinde bir konteynerin içine üretim atölyesi kurmayı planladık. Babalar bu atölyede galoş üreterek, gelir elde edebilirler."

EĞİTİM ALIP SERİ ÜRETİME GEÇECEKLER

Kanser tedavisi nedeniyle şehir dışından gelen ailelerin İzmir'de kalma sürelerinin 6 ay ile 3 yıl arasında değiştiğini ifade eden Ozan, bu nedenle bazı ailelerin artık İzmir’e yerleştiğini belirterek, "Çocukların yatarak tedavileri sona erse de 3 yıl gözetim altında olmaları gerekiyor. 1 yıl bizim evimizde kalıp da hastalığı nüksettiği için İzmir'de yaşaması gereken hastalarımız var. Belirli aralıklarla hastaneden gelip trombosit alıyorlar. Projemiz hayata geçtiğinde babalarımız iş imkânına kavuşacak" dedi.

'HASTANEYE EN YAKIN YERE KONTEYNER YAPILACAK'

Atölye çalışması ve konteynerin maliyet gerektirdiğini anlatan İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan, Avrupa Birliği'ne bir firma aracılığıyla hibe başvurusunda bulunacaklarını kaydetti. Ege Üniversitesi Hastanesi ile bir protokol yapmak istediklerini anlatan Ozan şunları söyledi: "Bu konteynerin hastane çevresindeki en yakın yere konumlanmasını istiyoruz. Babaların ailelerine kolaylıkla ulaşabileceği bir yer belirlenebilir. Bazı günler sadece 10 tane bazı günler ise 100 tane galoş yapacak vakitleri olabilir. Çocuğunun daha önemli bir işi varsa onun için koşacak. Hastanelerde galoş ihtiyacı çok fazla. Ege Üniversitesi ile bir protokol yapmak istiyoruz. Galoşları bizden alırlarsa kendi hastalarına da yardım etmiş olurlar. Bu projeden yalnızca derneğimizin evinde kalan çocukların babaları değil hastanede tedavi olan başka çocukların da aileleri faydalanacak. Hibe desteği sayesinde makineler alındıktan sonra kullanıcılara bir eğitim verilecek. Naylonu makineye geçirip kısa sürede seri üretim yapacaklar. Firmalar bize hammaddeyi verecek. Hem onlar kazanacak hem de hastanelere ürün temini sağlanacak. Belki bazı firmalar bağış desteği de verebilir."

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