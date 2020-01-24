Hasta çocuklarını havalimanında terk edip gittiler!

22 milyon insan Hubei bölgesinde adeta hapsolmuş durumda. En büyük sıkıntı da havaalanlarında yaşanıyor.

Uçaklara alınmadan önce sağlık kontrolünden geçirilen yolcuklar kapılarda uzun kuyruklar oluşturuyor.

Nanjing Lukou Havalimanı'nda görgü tanıklarının aktardığına göre bir çift, hasta olan iki çocuğunda hastalık tespit edilince çocukları havalimanında bırakıp uçağa bindi.

Uçuş memurlarıyla üç saat kadar kavga ettikten sonra çocuklarını uçağa kabul ettirmeyi beceremeyen ebeveynler çocuklarını havalimanında terk etti.

Çocukların sakince beklediği görülürken havalimanı çalışanları mecburen çocuklara göz kulak olmaya başladılar.

Ebeveynlerin ne zaman döneceği ya da dönüp dönmeyeceği bilinmiyor.

