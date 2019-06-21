Hasta, engelli ve yatalak ailesine adeta gözü gibi bakıyor

MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da eşini 8 ay önce kaybeden 3 çocuk annesi Sema Kaplama, çocuklarının yanı sıra zihinsel engelli ve yatalak kardeşleriyle hasta anne ve babasına adeta bir bebek gibi bakıyor. Merkez Haliliye ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Çadırcı ailesinin yaşadığı zorluklar, doğuştan zihinsel engelli kızları 51 yaşındaki Sevda Çadırcı'nın yanı sıra yaklaşık 5 yıl önce vücuduna kurşun isabet etmesiyle yaralanan 47 yaşındaki Murat Çadırcı'nın yatalak duruma düşmesi sonucu adeta katlandı. Çocuklarının durumundan etkilenen 87 yaşındaki anne Adeviye Çadırcı üzüntüden alzaymır ve diğer rahatsızlıklar, baba 88 yaşındaki Ömer Çadırcı ise prostat kanserine yakalandı. Çadırcı ailesinin tek umudu ise eşi 8 ay önce vefat eden kızları 49 yaşındaki Sema Kaplama oldu. Bir yandan eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Kaplama, 3 çocuğunun yanı sıra mağdur durumda olan ailesinin de yükünü sırtladı. - "Bebek gibi bakıyorum" Sema Kaplama, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük bir azim ve samimiyetle mağdur durumdaki ailesine bakmaya çalıştığını söyledi.

Bakım konusunda son 5 yılda ciddi manada zorlandığını anlatan Kaplama, ekonomik olarak da sıkıntı yaşamaya başladıklarını ifade etti. Zaman zaman ailesinin bakımını çocuklarının da desteğiyle sürdürdüğünü anlatan Sema Kaplama, şöyle devam etti: "Kardeşime bir bebek gibi bakıyorum. Zihinsel engelli ablam, anneme ve babama zarar verebiliyor. Yaklaşık 5 yıldır kendi imkanlarımla kardeşlerim ile annem ve babama bakıyorum. En büyük destekçim olan eşim 8 ay önce vefat edince tek başıma kaldım. Maddi manevi olarak çok yıprandım. Her gün saat 11.00 gibi geliyorum, hepsinin işini ve bakımlarını yaptıktan sonra eve dönüyorum. Saat 16.00'da tekrar gelip kardeşimin tedavisini yapıyorum. Eve gidip çocuklarıma yemek yaptıktan sonra tekrar gelip gece yarısı günlük ev işlerini bitirip yeniden evin yolunu tutuyorum. Bu kadar zorluğun içinde eşimin ölümü beni daha çok üzdü, çünkü yatalak kardeşimi yıllarca sırtında taşıdı." Kaplama, anne ve babasının 5 yıl öncesine kadar kendilerini idare edebildiğini ancak erkek kardeşinin yatalak hale gelmesinin onları kötü duruma düşürdüğünü aktararak, şunları kaydetti: