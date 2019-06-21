HABER

Hasta, engelli ve yatalak ailesine adeta gözü gibi bakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 11:47 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da eşini 8 ay önce kaybeden 3 çocuk annesi Sema Kaplama, çocuklarının yanı sıra zihinsel engelli ve yatalak kardeşleri ile hasta annesi ve babasının da ihtiyaçlarını karşılıyor - Sema Kaplama: "Yaklaşık 5 yıldır kendi imkanlarımla kardeşlerime, anne ve babama bakıyorum. En büyük destekçim olan eşim 8 ay önce vefat edince tek başıma kaldım" - "5 yıldır tüm hayatımı onlara verdim, gücüm yettiğince de devam edeceğim"

MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da eşini 8 ay önce kaybeden 3 çocuk annesi Sema Kaplama, çocuklarının yanı sıra zihinsel engelli ve yatalak kardeşleriyle hasta anne ve babasına adeta bir bebek gibi bakıyor.

Merkez Haliliye ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Çadırcı ailesinin yaşadığı zorluklar, doğuştan zihinsel engelli kızları 51 yaşındaki Sevda Çadırcı'nın yanı sıra yaklaşık 5 yıl önce vücuduna kurşun isabet etmesiyle yaralanan 47 yaşındaki Murat Çadırcı'nın yatalak duruma düşmesi sonucu adeta katlandı.

Çocuklarının durumundan etkilenen 87 yaşındaki anne Adeviye Çadırcı üzüntüden alzaymır ve diğer rahatsızlıklar, baba 88 yaşındaki Ömer Çadırcı ise prostat kanserine yakalandı.

Çadırcı ailesinin tek umudu ise eşi 8 ay önce vefat eden kızları 49 yaşındaki Sema Kaplama oldu.

Bir yandan eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Kaplama, 3 çocuğunun yanı sıra mağdur durumda olan ailesinin de yükünü sırtladı.

- "Bebek gibi bakıyorum"

Sema Kaplama, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük bir azim ve samimiyetle mağdur durumdaki ailesine bakmaya çalıştığını söyledi.

Bakım konusunda son 5 yılda ciddi manada zorlandığını anlatan Kaplama, ekonomik olarak da sıkıntı yaşamaya başladıklarını ifade etti.

Zaman zaman ailesinin bakımını çocuklarının da desteğiyle sürdürdüğünü anlatan Sema Kaplama, şöyle devam etti:

"Kardeşime bir bebek gibi bakıyorum. Zihinsel engelli ablam, anneme ve babama zarar verebiliyor. Yaklaşık 5 yıldır kendi imkanlarımla kardeşlerim ile annem ve babama bakıyorum. En büyük destekçim olan eşim 8 ay önce vefat edince tek başıma kaldım. Maddi manevi olarak çok yıprandım. Her gün saat 11.00 gibi geliyorum, hepsinin işini ve bakımlarını yaptıktan sonra eve dönüyorum. Saat 16.00'da tekrar gelip kardeşimin tedavisini yapıyorum. Eve gidip çocuklarıma yemek yaptıktan sonra tekrar gelip gece yarısı günlük ev işlerini bitirip yeniden evin yolunu tutuyorum. Bu kadar zorluğun içinde eşimin ölümü beni daha çok üzdü, çünkü yatalak kardeşimi yıllarca sırtında taşıdı."

Kaplama, anne ve babasının 5 yıl öncesine kadar kendilerini idare edebildiğini ancak erkek kardeşinin yatalak hale gelmesinin onları kötü duruma düşürdüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Bir gelirleri yok ve kirada oturuyorlar. Zaten olan paraları da kardeşimin tedavisine gitti. Annem ve babamda her türlü hastalık var. Kardeşim ayağa kalksa, ben de ailem de daha rahat ederiz. Kardeşimin ayağa kalkması için özel bir hastanede uzun süreli tedavi edilmesi lazım ama buna maddi gücümüz kalmadı. Yetkililerden bana bu konuda yardımcı olmalarını istiyorum. 5 yıldır tüm hayatımı onlara verdim, gücüm yettiğince de devam edeceğim."

- YADES kapsamında ihtiyaçları karşılanıyor

Maddi ve psikolojik olarak zorlu bir süreç yaşayan ailenin bazı ihtiyaçları ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında karşılanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi YADES Koordinatörü Hatice Kübra Badıllı, program kapsamında 65 yaş üstü yaşlıların kişisel bakımları, tedavileri, medikal desteği, evlerinin temizliği gibi ihtiyaçlarını karşılayıp, çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Çadırcı ailesinin durumunu bir ihbar üzerine öğrendiklerini ve hemen gerekli yardımları yapmaya başladıklarını ifade eden Badıllı, "Erkek çocuk yatalak, baba prostat kanseri, anne alzaymır hastası ve çeşitli hastalıları var, bir kızları ise zihinsel engelli. Tek sağlam kızları var, evli onun da 3 çocuğu var. Ancak eşini de yakın bir zamanda kaybedince yükü daha da ağırlaşmış. Hem kendi evi, hem ailesinin bakımından dolayı çok zorlanıyor. Bizler de bu konuda kendisine yardımcı oluyoruz. Kızları onları bırakıp gidemediği için yaşlılık ve engelli maaşı için ilgilenememiş, bu konuda da kendilerine yardımcı oluyoruz. Zihinsel engelli kızlarını ise her gün alarak Engelli Koordinasyon Merkezi'ne götürüp, çeşitli kurslara katılmasına sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu
(Özel) Kırkpınar öncesi pehlivanlara tava ciğer keyfi(Özel) Kırkpınar öncesi pehlivanlara tava ciğer keyfi
“Kağıt Oyunu” sergisi Galeri N’de“Kağıt Oyunu” sergisi Galeri N’de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çadırcı ailesi hasta Şanlıurfa yardım yatalak

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

Fitch'ten Türkiye açıklaması: Düşüş hızlanacak

Fitch'ten Türkiye açıklaması: Düşüş hızlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bartın'daki selde kaybolan İsa Akgün'den acı haber geldi

Bartın'dan acı haber geldi...

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Zonguldak merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Zonguldak merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Süper Loto sonuçları 20 Haziran: 2 milyon TL’lik devir!

Büyük kazanan yok!

Günlük burç yorumları 21 Haziran Cuma - Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.