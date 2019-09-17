HABER

Hasta güvenliği, simülasyonla anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 16:34 | Son Güncelleme

DÜNYADA ilk kez kutlanan 'Dünya Hasta Güvenliği Günü ve Sağlıkta Simülasyon Haftası' kapsamında Hacettepe Üniversitesi'nde (HÜ) açık hava etkinliği gerçekleştirildi.

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA,(DHA)- DÜNYADA ilk kez kutlanan 'Dünya Hasta Güvenliği Günü ve Sağlıkta Simülasyon Haftası' kapsamında Hacettepe Üniversitesi'nde (HÜ) açık hava etkinliği gerçekleştirildi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilk kez bu yıl kutlanan 'Dünya Hasta Güvenliği Günü ve Sağlıkta Simülasyon Haftası' kapsamında, üniversitenin Sıhhiye Yerleşkesi Tıp Fakültesi önünde gerçekleştirilen etkinlikte, hasta güvenliğinin önemine dikkat çekildi. Etkinlikte, hasta güvenliği ile simülasyona yönelik bilgilendirmeler, tanıtımlar ve uygulamalar yapıldı. Ayrıca stantlarda damar yolu açma, sanal hasta ugulaması, temel yaşam desteği gibi çeşitli temel konularda hastalara, hasta yakınlarına ve öğrencilere eğitimler verildi. Etkinlikler kapsamında Tıp Fakültesi öğrencileri stantları gezerek simülasyonlar üzerinde ilk yardım örneklerini gördü. Etkinlikte kurtarma simülasyonu da gerçekleştirildi. Senaryo gereği kaza yapan araçta sıkışan sürücü kurtarıldı.

'HASTANEDE ZARAR GÖREREK ÇIKMAYI KİMSE İSTEMEZ'

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Kalite Koordinatörü Mine Durusu Tanrıöver, Dünya Hasta Güvenliği Günü'nün dünyada ilk kez kutlandığını belirterek "Hastanemizde yatan her hastamıza üzerinde ad, soyad ve dosya numarasının yazılı olduğu bir kimlik bilekliği takıyoruz ve hastaya yapılan herhangi bir işlem ve tetkik öncesi muhakkak, hasta kimlik bilgilerinin kimlik bilekliğinden kontrol edilmesini istiyoruz ki doğru hastaya, doğru zamanda, doğru işlem yapıldığından emin olalım. Bu nedenle biz de bu seneki temamızı kimlik doğrulamanın önemine vurgu yapmak için bu şekilde seçtik. Hasta güvenliği konusunda hastane kaynaklı enfeksiyonlar çok korktuğumuz enfeksiyonlar. Bu konuda el hijyeni çok önemli. Hastalara el hijyenine dikkat edilmesi konusunda eğitim veriyoruz. Fayda görmek için girdiğiniz bir hastaneden zarar görerek çıkmak kimsenin isteyeceği bir durum değildir. Bunu önlemek için hasta güvenliği ilkeleri yönetim sistemi uyguluyoruz" diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Simülasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Melih Elçin, simülasyonun amacının hasta güvenliğini artırmak ve sağlık sistemi içinde hastanın daha az zedelenmesini sağlayan uygulamalar geliştirebilmek olduğunu bildirdi.

İznik'te muhteşem keşif! Çiftçi bulduİznik'te muhteşem keşif! Çiftçi buldu
Alanya’da güneşli havayı fırsat bilenler plajlara akın ettiAlanya’da güneşli havayı fırsat bilenler plajlara akın etti
Marmaris'te öğrenciler kostümlü yürüyüşle eğitime dikkat çektiMarmaris'te öğrenciler kostümlü yürüyüşle eğitime dikkat çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

İtalyan model: Harika vakit geçirdik!

İtalyan model: Harika vakit geçirdik!

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Korkunç rakam! 1644 ölü

Korkunç rakam! 1644 ölü

Adnan Oktar davası başladı

Adnan Oktar davası başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: AK Parti'den yargı reformu paketi açıklaması

AK Parti'den yargı reformu paketi açıklaması

Son dakika: İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay! 1 kişi silahla yaralandı

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay! 1 kişi silahla yaralandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'den dikkat çeken imam hatip sözleri

AK Partili isimden dikkat çeken imam hatip sözleri

Firari cinayet şüphelisi yakınlarıyla adliyeye gelerek 15 ay sonra teslim oldu

Firari cinayet şüphelisi 15 ay sonra böyle teslim oldu

Hasankeyf'te bu kez mezarlar taşınıyor

Gözyaşlarını tutamadılar! Mezarlar taşınıyor

Adnan Oktar hakim karşısında! İşte ilk ifadeleri

Adnan Oktar gücünün nereden geldiğini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.