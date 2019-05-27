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Hasta hayvanlarını kurtarmaya giderken uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 13:42 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun merkeze bağlı Ahlatçık Köyünde dağda hastalanan hayvanını kurtarmaya gittiği sırada traktörle çaya yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti, kardeşi ise yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun merkeze bağlı Ahlatçık Köyü Dağ Mahallesinde ikamet edene İrfan Cebeci (49) idaresindeki 37 LC 206 plakalı traktörü ile Gürleyik Mevkiinde dağda hastalanan hayvanını kurtarmak için gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek çaya yuvarlandı.

Kastamonu’nun merkeze bağlı Ahlatçık Köyünde dağda hastalanan hayvanını kurtarmaya gittiği sırada traktörle çaya yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti, kardeşi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun merkeze bağlı Ahlatçık Köyü Dağ Mahallesinde ikamet edene İrfan Cebeci (49) idaresindeki 37 LC 206 plakalı traktörü ile Gürleyik Mevkiinde dağda hastalanan hayvanını kurtarmak için gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek çaya yuvarlandı. Ağaçlara takılarak durabilen traktörün altında kalan sürücü İrfan Cebeci olay yerinde hayatını kaybetti, yanında bulunan kardeşi Emin Cebeci (52) ise yaralandı. Yaralanan Emin Cebeci, sivil bir araçla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kazayı haber alan yakınları ise olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi.
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından İrfan Cebeci’nin cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından İrfan Cebeci’nin cenazesi alınarak Ahlatçık Köyü Dağ Mahallesindeki evine götürüldü. Alınan helallik sonrası İrfan Cebeci’nin naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında aile kabristanlığına defnedildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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