HABER

Hasta kadın, karla kaplı yolda 500 metre sedyeyle taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 20:49 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan Fatma Alpaydın'a (77), sağlık ekipleri yürüyerek ulaşabildi.

Mahir ALAN/SİNCİK (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan Fatma Alpaydın'a (77), sağlık ekipleri yürüyerek ulaşabildi. Ekiplerin sedye ile 500 metre ilerideki ambulansa taşıdığıı Alpaydın, hastaneye kaldırıldı.

Düdan köyünde oturan Fatma Alpaydın öğle saatlerinde nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanınca yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla yola çıkan ekipler, kar nedeniyle kapalı olan yolda ilerleyemedi. Ambulanstan inen ekipler, bez sedye alarak yaklaşık 500 metre mesafedeki Alpaydın'ın evine yürüdü. Alpaydın'ı sedyeye alıp ambulansa taşıyan ekipler, Sincik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Alpaydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Fatma Alpaydın, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

PARTNERAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftler
Karamollaoğlu, hükümeti eleştirdiKaramollaoğlu, hükümeti eleştirdi
Selçuk'ta deve güreşi heyecanıSelçuk'ta deve güreşi heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

Çıplak fotoğrafların ardından flaş paylaşım

Çıplak fotoğrafların ardından flaş paylaşım

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Müjdat Gezen: Ben kimlerin kaçacağını biliyorum

Müjdat Gezen: Ben kimlerin kaçacağını biliyorum

İstanbul'un göbeğinde parkta tecavüz dehşeti!

İstanbul'un göbeğinde parkta tecavüz dehşeti!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fethiye açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

İstanbul Ataşehir'de silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Milli boksör Batuhan Kurt kazada yaşamını yitirdi

Milli boksörün feci ölümü!

Hrant Dink mezarı başında anıldı

Hrant Dink mezarı başında anıldı

Göksun'da tilki dondu

Göksun'da tilki dondu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.