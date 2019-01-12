Hasta kadın paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de yoğun kar yağışından dolayı ulaşım sağlanamayan Genç ilçesine bağlı Kepçeli köyünde rahatsızlanan kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Yoğun kar yağışı Bingöl'de hayatı olumsuz etkiliyor.

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışmalar sürdürülürken gelen ihbarlar doğrultusunda ulaşılan hastalar da hastanelere ulaştırılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, yoğun kar yağışından dolayı yolu ulaşıma kapanan Kepçeli köyüne bağlı Eski mezrasında alerjik reaksiyon ve solunum sıkıntısı çeken Zeliha Ayman'ı (54), paletli ambulans ile 6 saat süren bir çalışmanın ardından Bingöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hasta kurtarma çalışmalarında Aşağı Kalehan Barajı'nda çalışan iş makinelerinin de yer aldığı belirtildi.

