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Hasta kadının yardımına ekipler yetişti

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.12.2018 14:08 | Son Güncelleme

Van'da yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan kadın, belediye ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Erciş ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

Erciş ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Karlıkaya Mahallesi'nde rahatsızlanan 44 yaşındaki Mevlüde Çevik'in yakınları yetkilileri arayıp, kar nedeniyle yollarının kapalı olduğunu bildirerek yardım istedi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yolu açtı.

Yolun açılmasının ardından mahalleye ulaşan sağlık ekipleri, Çevik'i Erciş Devlet Hastanesine ulaştırdı.

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Erciş hasta kurtarma Van

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