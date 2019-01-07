HABER

Hasta kadınlar kardan kapalı yollar açılarak hastaneye ulaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 17:46 | Son Güncelleme

BİNGÖL’de kar nedeniyle evlerinde mahsur kalan hasta 2 kadın, saatler süren yol açma çalışmalarının ardından hastaneye ulaştırılarak, tedaviye alındı.

Hasta kadınlar kardan kapalı yollar açılarak hastaneye ulaştırıldı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,(DHA)- BİNGÖL’de kar nedeniyle evlerinde mahsur kalan hasta 2 kadın, saatler süren yol açma çalışmalarının ardından hastaneye ulaştırılarak, tedaviye alındı.
Bingöl'ün Adaklı ilçesine bağlı Sancak köyünde Halime Tüz'ün yaşadığı kalp ve böbrek yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle yakınları sağlık ekiplerinden ambulans talebinde bulundu. Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı, sağlık ekipleri, Bingöl 49'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'ndan helikopter istedi. Görüş mesafesinin olmaması nedeniyle helikopterin uçuş yapamayacağı bilgisi verilmesi üzerine bu kez, Sağlık İl Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdare, Karayolları ekipleri köye ulaşmak için harekete geçti.
Bir diğer hasta kurtarma operasyonu ise Bingöl merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kırkağıl köyünde oldu. Belkıse Özgüven (70), durumunun kötü gitmesi üzerine, sağlık ekiplerinden ambulans talebinde bulunuldu. İhbarı alan sağlık ekipleri, kar nedeniyle köy yolunun kapalı olması ihtimali üzerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile paletli ambulans Özgüven için harekete geçirdi. Yoğun uğraş sonucu köye ulaşan sağlık ekipleri, Özgüven'e burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından paletli ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirilerek, tedavi altına alındı.

FOTOĞRAFLI

Hasta kadınlar kardan kapalı yollar açılarak hastaneye ulaştırıldıHasta kadınlar kardan kapalı yollar açılarak hastaneye ulaştırıldı

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
Zeybekci'den İZBAN mesajıZeybekci'den İZBAN mesajı
Bir yıl arayla iki akrabasıyla nişanlandırıldı! O kız çocuğundan haber varBir yıl arayla iki akrabasıyla nişanlandırıldı! O kız çocuğundan haber var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntüler büyük tartışma yaratacak! 'İlk kez gördük'

Bu görüntüler büyük tartışma yaratacak! 'İlk kez gördük'

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Çalışanlar dikkat! 6 bin liraya yükseldi

Çalışanlar dikkat! 6 bin liraya yükseldi

Dans ederken resmen taciz etti!

Dans ederken resmen taciz etti!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir yıl arayla iki akrabasıyla nişanlandırıldı! O kız çocuğundan haber var

Bir yıl arayla iki akrabasıyla nişanlandırıldı! O kız çocuğundan haber var

Kayseri'de korkunç olay... Banyoda cinsel istismara 13 yıl 4 ay hapis!

Her satırı iğrenç! 15 yaşındaki erkek çocuk banyo yaparken...

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan Suriyeliler için çok konuşulacak sözler

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan Suriyeliler için çok konuşulacak sözler

Türk ve Yunan polisinden ortak operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

Türk ve Yunan polisinden ortak operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumu

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumu

Metin Akpınar hakkında son dakika gelişmesi! Dosyası ayrıldı, fezleke hazırlandı

Metin Akpınar'la ilgili flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.