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Hasta kadınlar kardan kapalı yollar açılarak hastaneye ulaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 18:54 | Son Güncelleme

BİNGÖL’de kar nedeniyle evlerinde mahsur kalan hasta 2 kadın, saatler süren yol açma çalışmalarının ardından hastaneye ulaştırılarak, tedaviye alındı.

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,(DHA)- BİNGÖL’de kar nedeniyle evlerinde mahsur kalan hasta 2 kadın, saatler süren yol açma çalışmalarının ardından hastaneye ulaştırılarak, tedaviye alındı.

Bingöl'ün Adaklı ilçesine bağlı Sancak köyünde Halime Tüz'ün yaşadığı kalp ve böbrek yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle yakınları sağlık ekiplerinden ambulans talebinde bulundu. Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı, sağlık ekipleri, Bingöl 49'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'ndan helikopter istedi. Görüş mesafesinin olmaması nedeniyle helikopterin uçuş yapamayacağı bilgisi verilmesi üzerine bu kez, Sağlık İl Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdare, Karayolları ekipleri köye ulaşmak için harekete geçti.

Bir diğer hasta kurtarma operasyonu ise Bingöl merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kırkağıl köyünde oldu. Belkıse Özgüven (70), durumunun kötü gitmesi üzerine, sağlık ekiplerinden ambulans talebinde bulunuldu. İhbarı alan sağlık ekipleri, kar nedeniyle köy yolunun kapalı olması ihtimali üzerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile paletli ambulans Özgüven için harekete geçirdi. Yoğun uğraş sonucu köye ulaşan sağlık ekipleri, Özgüven'e burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından paletli ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirilerek, tedavi altına alındı.

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