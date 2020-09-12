Hasta koronadan hayatını kaybetti, yakınları hastaneyi bastı

Gaziantep’te, Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde bir hasta korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hastanın hayatını kaybetmesi üzerine çılgına dönen yakınları, hastaneyi basıp sağlık çalışanlarını darp etmek istedi. Yaşanan olayda 4 polis hafif şekilde yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde yaşandı. İddiaya göre, hastanede korona virüs tedavisi gören Halik K. isimli hasta, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanın hayatını kaybetmesi üzerine öfkesine hakim olamayan ve olayda hastanenin ihmalinin bulunduğunu iddia eden yakınları hastaneye akın etti.

4 polis yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı

Hastaneye gelen hayatını kaybeden hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırmaya kalkarak acil servisin camlarını kırdı. Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, taşkınlık çıkaran gruba müdahale etti. Bu esnada 4 polis hafif şekilde yaralanırken 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

