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  4. Hasta muayene eden doktorun odasına zarar veren 2 kişi gözaltına alındı

Hasta muayene eden doktorun odasına zarar veren 2 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 21:30 | Son Güncelleme

Hasta muayene eden doktorun odasına zarar veren 2 kişi gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'de, acil serviste görevli doktorla tartışıp muayene odasına zarar veren 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine gelen 2 kişi, hasta muayene eden nöbetçi doktor Rabia T'nin odasına girdi.

Durumunun acil olduğunu öne sürdükleri yakınlarına bakılmasını isteyen şüpheliler, triyaj uygulamasına göre sırayla muayene yapıldığını söyleyen doktorla tartışmaya başladı.

Odadaki masayı devirip bilgisayarı yere atan şüpheliler, doktorun "Beyaz kod" vermesinin ardından güvenlik personelince bu bölümden çıkarıldı.

Şüpheliler daha sonra hastane polisi tarafından gözaltına alındı.

İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, "Toplumumuzun kanayan yarası olan şiddet, tek amacı hastalara şifa dağıtmak olan biz sağlık çalışanlarını derinden üzmekte, moralimizi bozmakta, çalışma şevkimizi ve azmimizi kırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşanan bu tip olayların sadece sağlık çalışanları olarak kendilerini değil aynı zamanda hizmet almak üzere kurumlara gelen hastaları da mağdur ettiğini aktaran Bahçacı, şunları kaydetti:

"Her ne kadar İl Sağlık Müdürlüğü ve sağlık camiası olarak görevi başında şiddete maruz kalan arkadaşlarımızın yanında olup, kurumumuz bünyesinde görevli avukatlarımız vasıtasıyla her türlü hukuki ve idari desteği sağlasak da yaşanan olay şiddete maruz kalan arkadaşlarımızda derin izler bırakmakta, onlar ile birlikte hepimizi derinden yaralamaktadır. Sağlık çalışanları olarak bizler sabırla 'Şifa veren ellere vefa' beklemeye devam ediyor ve vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz."

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