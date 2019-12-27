Hasta muayene eden doktorun odasına zarar veren 2 kişi gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'de, acil serviste görevli doktorla tartışıp muayene odasına zarar veren 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine gelen 2 kişi, hasta muayene eden nöbetçi doktor Rabia T'nin odasına girdi.

Durumunun acil olduğunu öne sürdükleri yakınlarına bakılmasını isteyen şüpheliler, triyaj uygulamasına göre sırayla muayene yapıldığını söyleyen doktorla tartışmaya başladı.

Odadaki masayı devirip bilgisayarı yere atan şüpheliler, doktorun "Beyaz kod" vermesinin ardından güvenlik personelince bu bölümden çıkarıldı.

Şüpheliler daha sonra hastane polisi tarafından gözaltına alındı.

İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, "Toplumumuzun kanayan yarası olan şiddet, tek amacı hastalara şifa dağıtmak olan biz sağlık çalışanlarını derinden üzmekte, moralimizi bozmakta, çalışma şevkimizi ve azmimizi kırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşanan bu tip olayların sadece sağlık çalışanları olarak kendilerini değil aynı zamanda hizmet almak üzere kurumlara gelen hastaları da mağdur ettiğini aktaran Bahçacı, şunları kaydetti: