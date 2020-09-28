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Hasta nakil eden ambulans devrildi: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 18:23 | Son Güncelleme

Muğla’dan Denizli’ye hasta nakil eden ambulans sirenleri açık vaziyette ışıklardan geçtiği esnada Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı pikap ile çarpıştı.

Muğla’dan Denizli’ye hasta nakil eden ambulans sirenleri açık vaziyette ışıklardan geçtiği esnada Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı pikap ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile ambulans devrilirken kazada 5 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazada bir yaya ise saniyelerle ölümden kurtuldu.
Kaza, Pamukkale ilçesi Acıpayam Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muğla’dan Denizli’ye hasta nakil eden Gülbahar A. yönetimindeki 48 ABP 465 plakalı ambulans sirenleri açık vaziyette kırmızı ışıktan geçmek istedi. O esnada kendisine yeşil ışık yanan Orman İşletme Müdürlüğüne ait Murat Dektaş idaresindeki 20 BDA 05 plakalı pikap yola çıktı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan kazada en sol şeritten ilerleyen ambulans ile pikap çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile içerisinde hasta bulunan ambulans yan yatarak metrelerce sürüklendi. Ambulans aydınlatma ve trafik levhalarına çarparak durabildi.
Saniyeler ile ölümden kıl payı kurtuldu.

Kazadan saniyeler önce kendisine yeşil ışık yanmasını bekleyen bir yaya araçların kırmızı ışıkta durmasını fırsat bilerek karşıya geçmek istedi. Bir iki adım sonrası gerçekleşen kazada ismi öğrenilemeyen yaya saniyeler ile ölümden kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ambulansta sıkışan sağlık görevlileri ve hastayı kurtarmak için yoğun uğraş verdi. Kazada sürücüler Gülbahar A., Murat Dektaş, sağlık görevlisi Tuğçe B. ve Tülay C.’nin yanı sıra ambulansta hasta olarak bulunan Murat Büyükkör ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait pikapta bulunan Mehmet Sarıkaya olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Yaralanan sağlık görevlileri ve vatandaşlar çevre hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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