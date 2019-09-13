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Hasta nakli yapan ambulans devrildi: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 18:27 | Son Güncelleme

Denizli’de kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ambulansın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hastalarla birlikte 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, kaza Sarayköy ilçesi Tosunlar Mahallesi yakınlarından meydana geldi.

Hasta nakli yapan ambulans devrildi: 5 yaralı

Denizli’de kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ambulansın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hastalarla birlikte 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Sarayköy ilçesi Tosunlar Mahallesi yakınlarından meydana geldi. Güney ilçesinde hasta nakli yaptığı öğrenilen H.G. idaresindeki 20 BS 639 plakalı ambulans aşırı yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte ambulans içerisinde bulunan personeller G.D., B.Ö., ile hasta Ahmet Argun ve yakını Fatma Argun yaralandı. Yaralıları olay yerine gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler araç içerisinden çıkardı. Yaralılar olay yerine gelen başka ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

Hasta nakli yapan ambulans devrildi: 5 yaralı

Hasta nakli yapan ambulans devrildi: 5 yaralı

Hasta nakli yapan ambulans devrildi: 5 yaralı

Hasta nakli yapan ambulans devrildi: 5 yaralı

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