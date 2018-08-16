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"Hasta numarası"yla hastaneden hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 10:38 | Son Güncelleme

Bartın'da hasta gibi davranarak bastonla doktor, hemşire ve hasta odalarına girip masa üzerindeki cep telefonlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı - Şüphelinin hastane koridorlarında gezmesi, odalara girmesi ve çaldığı iddia edilen telefonları bayilere satması güvenlik kameralarına yansıdı

Bartın'da hasta gibi davranarak bastonla doktor, hemşire ve hasta odalarına girip cep telefonları çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın Devlet Hastanesi kemoterapi bölümü personelleri ve hastalarının telefonlarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hastanedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Güvenlik kameralarında, bastonla dolaşan bir kişinin şüpheli hareketlerini tespit eden ekipler, söz konusu kişinin hasta gibi davranarak hasta, doktor ve hemşire odalarına girip çıktığını saptadı.

Yapılan incelemede, 55 yaşında M.H. olduğu tespit edilen şüphelinin otomobiliyle Karabük'e gittiğini belirleyen ekipler, şüpheliyi burada gözaltına aldı.

M.H, ilk ifadesinde hastanelerden çaldığı telefonları sattığı telefon bayilerini de polise anlattı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalınan telefonlar da bayilerden alınarak hasta, doktor ve hemşirelere teslim edildi.

M.H'ye, daha önceki aylarda hırsızlık, dolandırıcılık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, tehdit, kasten yaralama, görevli memura mukavemet ve yangın çıkarma suçlarından da işlem yapıldığı öğrenildi.

Bu arada, şüphelinin eşi ve çocuklarının da hırsızlık suçundan cezaevinde olduğu belirtildi.

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