Hasta Okulu Seminerleri’nde bel ve boyun fıtığı konuşuldu

İSTANBUL, (DHA) - KAĞITHANE Belediyesi Kadın Kent Konseyi'nin İstanbul'daki özel hastaneler ile ortaklaşa gerçekleştirdiği Hasta Okulu Seminerleri, 'Bel ve Boyun Fıtığı' konusu ile devam etti. Seminere konuşmacı olarak katılan Op. Dr. Mustafa Akgün, “Fıtıktan etkilenen kas gruplarına bağlı olarak güçsüzlük, hissizlik, yanma, uyuşma, idrar tutamama ve büyük abdesti kaçırma gibi belirtiler verir” dedi.

Vatandaşların, hastalıklar ve alınacak önlemler konusunda bilinçlendirilmesi adına Kağıthane Belediyesi Kadın Kent Konseyi ve Derindere Hastanesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Hasta Okulu seminerinde ‘Bel ve Boyun Fıtığı’ konusu ele alındı. Gürsel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere vatandaşlar da ilgi gösterdi. Yaklaşık bir saat süren seminerin ardından vatandaşların sorularını da yanıtlayan Akgün, erken teşhisin ve tedavinin her hastalıkta olduğu gibi fıtıkta da çok değerli olduğunu aktardı.

“AĞRILAR SADECE O BÖLGEDE OLMAZ”

Seminere konuşmacı olarak katılan Op. Dr. Mustafa Akgün bel ve boyun fıtığının en belirli semptomunun ağrı olduğunu belirtti. Ağrının sadece boyunda değil, kolda da olabileceğini belirten Akgün, “Bazı hastalar sorun yaşayan kolda belli parmakların ağrısından söz ederken bazı hastalar tüm parmaklarının ağrıdığını belirtiyor. Buradaki ağrıyı oluşabilecek farklı bir rahatsızlıktan ayırmamız gerekiyor. Her hastanın hikayesi farklı olabiliyor. Biz de ilk önce rahatsızlığı tespit için uğraşıyoruz. Boyun fıtığı teşhisi konduktan sonra ise tedavi süreci başlıyor” dedi.

GÜÇSÜZLÜK, HİSSİZLİK, YANMA, UYUŞMA, İDRAR TUTAMAMA…

Fıtığın etkilediği kas grubuna bağlı olarak güçsüzlük, hissizlik, yanma, uyuşma, idrar tutamama ve büyük abdesti kaçırma gibi belirtiler de verebileceğini belirten Akgün her ağrının ise hemen fıtığa yorulmaması gerektiğini aktardı.

Eğer fıtık zaman zaman ağrı yapıyor ve insan hayatını büyük oranda olumsuz etkilemiyorsa ilaç tedavisi uygulanabileceğini belirten Akgün, daha ciddi vakalarda ise ameliyatın kesin çözüm olduğunu belirtti. Ameliyatın ardından fıtığın tekrarlama ihtimalinin olabileceğini de belirten Akgün, ''Biz ameliyat ile fıtığı tedavi edebiliriz ancak tedavinin ardından başka bir diskte fıtık tekrar baş gösterebilir” ifadelerini kullandı.