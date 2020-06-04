Hasta Önlükleri Liceli Kadınlardan

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde aile ekonomilerine katkı sunmak amacıyla yola çıkan 5 kadının kuruduğu kooperatif, ilçedeki kadınların umudu oldu. Gıdadan tekstile birçok alanda üretim yapan kadınlar, şimdi de Corona Salgını ile mücadelede kullanılan hasta önlükleri dikmeye başladı. Lice’deki bir binanın altında açılan tekstil atölyesinde bugünlerde hummalı bir çalışma var. Bir grup kadın, Corona Salgını ile mücadelede kullanılan hasta önlükleri dikiyor. Bazı kadınlar dikiş makinalarının başında önlükleri dikerken, bazıları son kontrolları yapıyor. Önlükler, son kontrollar yapıldıktan sonra paketlenip siparişi verenlere gönderiliyor. Corona virüsü salgını ile birlikte iş yükü artan kadınlara ara sıra erkekler de yardım ediyor. Ekonomisi sorunlarla boğuşan Lice’de kurulan Lice Kadın Kooperatifi, daha bir yılını doldurmadan ilçeye hareket getirdi. 5 kadın tarafından kurulan kooperatifin üye sayısı 35’e yükseldi. İlk başlarda sadece yiyecek üreten kadınlar, tekstil sektörüne de girdi. Dünyanın birçok yerinde kullanılan hasta önlükleri kadınların gelir kapısı oldu.

“Erkeklere el açmak değil elimizi kendi cebimize atmak istiyoruz” VOA Türkçe’ye konuşan kooperatif üyeleri, hallerinden memnun. Daha yeni çalışmaya başlayan Gülistan Erdal, kadınların kalkınması gerektiğini söyledi. Erdal, “Kendimizi geliştirmek istiyoruz. Bizim ihtiyacımız var, erkeklere el açmaktansa, elimizi kendi cebimize atmayı istiyoruz. Evde işlerimizi yapıyoruz, çocuklarımıza bakıyoruz. Burada da işimizi yapıyoruz, gecemizi, günümüze katıyoruz. Niye? Biraz ilerleyelim, gelişelim diye. Kadınlar dışarı çıksın, ihtiyacımız var, herkesin desteğine ihtiyacımız var. Makinalarımız eksik, boşta olan çok sayıda kadın arkadaşımız var, evde oturacaklarına, başka yere gideceklerini buraya gelsinler. Kimsenin başka yere gitmesini istemiyoruz. Kadınlar olarak el ele verelim kalkınalım” dedi. Kadınlar tarafından üretilen önlükler, Diyarbakır’daki bir firma tarafından satın alınıyor. Önlükleri paketleyen Güzel Kırhan, kendi ayakları üzerinde durmaya çalıştıklarını söyledi. “Kadınlar kendi ayakları üzerinde dursun, onlar da başkalarını çalıştırsın”