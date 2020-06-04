Hasta Önlükleri Liceli Kadınlardan

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde aile ekonomilerine katkı sunmak amacıyla yola çıkan 5 kadının kuruduğu kooperatif, ilçedeki kadınların umudu oldu. Gıdadan tekstile birçok alanda üretim yapan kadınlar, şimdi de Corona Salgını ile mücadelede kullanılan hasta önlükleri dikmeye başladı.
Lice’deki bir binanın altında açılan tekstil atölyesinde bugünlerde hummalı bir çalışma var. Bir grup kadın, Corona Salgını ile mücadelede kullanılan hasta önlükleri dikiyor. Bazı kadınlar dikiş makinalarının başında önlükleri dikerken, bazıları son kontrolları yapıyor. Önlükler, son kontrollar yapıldıktan sonra paketlenip siparişi verenlere gönderiliyor. Corona virüsü salgını ile birlikte iş yükü artan kadınlara ara sıra erkekler de yardım ediyor.
Ekonomisi sorunlarla boğuşan Lice’de kurulan Lice Kadın Kooperatifi, daha bir yılını doldurmadan ilçeye hareket getirdi. 5 kadın tarafından kurulan kooperatifin üye sayısı 35’e yükseldi. İlk başlarda sadece yiyecek üreten kadınlar, tekstil sektörüne de girdi. Dünyanın birçok yerinde kullanılan hasta önlükleri kadınların gelir kapısı oldu.
“Erkeklere el açmak değil elimizi kendi cebimize atmak istiyoruz”
VOA Türkçe’ye konuşan kooperatif üyeleri, hallerinden memnun. Daha yeni çalışmaya başlayan Gülistan Erdal, kadınların kalkınması gerektiğini söyledi. Erdal, “Kendimizi geliştirmek istiyoruz. Bizim ihtiyacımız var, erkeklere el açmaktansa, elimizi kendi cebimize atmayı istiyoruz. Evde işlerimizi yapıyoruz, çocuklarımıza bakıyoruz. Burada da işimizi yapıyoruz, gecemizi, günümüze katıyoruz. Niye? Biraz ilerleyelim, gelişelim diye. Kadınlar dışarı çıksın, ihtiyacımız var, herkesin desteğine ihtiyacımız var. Makinalarımız eksik, boşta olan çok sayıda kadın arkadaşımız var, evde oturacaklarına, başka yere gideceklerini buraya gelsinler. Kimsenin başka yere gitmesini istemiyoruz. Kadınlar olarak el ele verelim kalkınalım” dedi.
Kadınlar tarafından üretilen önlükler, Diyarbakır’daki bir firma tarafından satın alınıyor. Önlükleri paketleyen Güzel Kırhan, kendi ayakları üzerinde durmaya çalıştıklarını söyledi.
“Kadınlar kendi ayakları üzerinde dursun, onlar da başkalarını çalıştırsın”
Kırhan, daha fazla kadının çalışmak istediğini vurgulayarak, “Bu kooperatif kadınlar için çok iyi oldu. Şimdi burada ona yakın kadın arkadaş çalışıyor, daha da ilerleyecek. Lice'de ekonomi biliyorsunuz büyük sıkıntı içinde. Biz hem evde çalışıyoruz hem de gelip burada çalışıyoruz. Kendi ayaklarımızın üstünde durmak istiyoruz. Birkaç kadın arkadaşı daha çalıştırmak istiyoruz. Onlar da kendi ayakları üzerinde dursun ve onlar da başkalarını çalıştırsın. Şimdiki hedefimiz ve talebimiz budur” şeklinde konuştu.
Lice Kadın Kooperatifi'nin diğer üretim alanı ise süt ürünleri. İlçenin başka bir mahallesinde kurulan imalathanede yağ, peynir, yoğurt üretiliyor. Kadınlar, köylerden topladıkları sütleri burada süt ürünlerine dönüştürüyor.
Daha önce köylerde süt ürünleri üreten kadınlar da deneyimlerini kooperatif üyeleriyle paylaşıyor. Bunlardan biri de Habibe Balkaş. Yaklaşık 50 yıl köyde hayvancılık yapan Balkaş, gençlere yardımcı oluyor. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Balkaş, şunları söyledi; “Koyunlarımız vardı, keçilerimiz vardı, ineklerimiz vardı. Sütümüz çoktu, yoğurt yapıyorduk, peynir yapıyorduk, tereyağı yapıyorduk. Her şeyi yapıyor ve satıyorduk. Kendimiz için yapıyorduk, geçimimizi bunlarla sağlıyorduk. İş yoktu bizim zamanımızda. Şimdi de arkadaşlar istiyor, tecrübelerimi onlarla paylaşıyorum, onlara gösteriyorum, onlarda çalışsınlar.”