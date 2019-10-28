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Hasta Organların Naklinde Yeni Tedavi Çalışmaları

28.10.2019 19:38 | Son Güncelleme

Türk Toraks Derneği’ne göre Türkiye’de yılda ortalama 30 akciğer nakli yapılıyor. Oysa ülkede her yıl en az 300 hasta için akciğer nakli gerekiyor. Kanada'da yürütülen araştırmalarsa sadece akciğer değil tüm organ nakillerinde umutları arttırıyor.

Hasta Organların Naklinde Yeni Tedavi Çalışmaları

Tıptaki son gelişmeler organ nakli bekleyen hastalara derin bir nefes aldırıyor. Tıpkı insan vücudunun dışında tedavi edilen akciğerler gibi.

Yeni tedaviler sayesinde hastalık taşıyan organlar bile artık hastalara nakledilebiliyor.

Sarılık, yani hepatit hatta AIDS’e neden olan HIV taşıyan organlar da buna dahil. Ancak nakil hastasını, sonrasında çeşitli yan etkilere neden olan tedaviler bekliyor. Hastalar bu nedenle organ naklini reddedebiliyor.

Ancak Toronto Üniversitesi’nin doktorları tedaviyi nakil ameliyatı öncesine çekmek üzerine çalışıyor.

Belli kriterleri karşılayan organ bağışçılarının akciğerleri nakledilmeden önce kuvözlerde tedavi edildi. Çalışmayı yürüten ekipten Doktor Marcelo Cypel, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada "Bu çalışmadaki bağışçıların çoğu 20 ile 35 yaş arası. Çoğu aşırı doz uyuşturucudan ölmüş. Uyuşturucu kullananlar arasında sarılık yani Hepatit C çok yaygın” diyor.

Cypel'in çalışmasındaki organlar tedavilerin sonunda yeni bir hayata başlayacak kişilere nakledildi. Hastaların sadece ikisinde Hepatit C virüsüne rastlanmadı. Ancak bu sayede hasta olan akciğerler de boşa gitmemiş oldu.

Doktor Cypel, “Bu süreçten yararlanan 15’ten fazla hastamız oldu. Esasen hepsi hastalıklarının son evresindeydi ve akciğer nakli bekliyordu. Bu tür organlar önerilmese bazıları nakil olamadan hayatını kaybedecekti” diye konuştu.

Kanadalı doktorların sürdürdükleri çalışmalar, organların sadece tedavi edilmesi için nakle kadar geçen kısıtlı süreyi esnetmek için daha uzun yaşatılmasını da sağlayabilir.

Bu teknoloji akciğer dışındaki organlara da uyarlanabilir. Hatta karaciğer ve böbrek nakillerinde kullanılıyor. Yakın zamanda kalp nakilleri için de çalışmalar başladı.

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