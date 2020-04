"Hasta sayısı düştü, durum şimdilik stabil"

Cerrahpaşa haricinde durum nasıl, bilginiz var mı?

Sizinle bu görüşmemizden önce yoğun bakımcıların online toplantısına katıldım, şu anda devam ediyor, 1500 kişi var o toplantıda. Aynı şeyi orada da duydum; genel bir azalma var. Ama bu bizi rehavete düşürmesin, her zaman alert vaziyette, uyanık vaziyette olmamız lazım. Şu an için stabil bir durum var. Ama sonuçta biz Sağlık Bakanlığı çalışanı değiliz, kendi penceremden değerlendirebilirim. Kendi üniversite penceremden kendi gördüğüm rakamlar şu an durumun stabil seyrettiği, ani bir patlamanın olmadığı yönünde. Açıkçası umutluyum ben şu tablo içerisinden.

Burada tam şunu sormak isterim. Geçen haftaki sokağa çıkma yasağı duyurusuyla birlikte gördüğümüz manzara çok vahimdi. Bilim insanları bunun yansımasını bir hafta sonra, iki hafta sonra göreceğimizi söyledi. Şimdi görebiliyor muyuz?

Aynı şeyi ben de merak ettim. Tüm verilere bakıyorum, birinci haftası oldu, şu an öyle bir şey görmedik. Bir artış vs. görmedik ama önümüzdeki günler ne gösterir bilmiyorum.