HABER

Hasta seçmenlere ulaşım hizmeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 13:57 | Son Güncelleme

İstanbul'daki hasta seçmenler, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince oy kullanacakları sandıklara götürülüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sağlık Müdürlüğü, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminde, hasta seçmenlerin oy kullanabilmesi için ulaşım hizmeti verdiğini duyurdu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, toplam 223 araç ve 556 personelle hasta seçmenleri, oy kullanacakları okullara taşıyor.

Seçimlerde, vatandaşların gerektiğinde acil müdahale edebilecek tam teşekküllü ambulanslar, hasta nakil araçları ve deneyimli sağlık ekiplerince taşındığı ve bin 500'ün üzerinde hastanın sandığa gitmesinin sağlandığı belirtildi.

Sarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabahSarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabah
İstanbul seçim sonuçları: Esenyurt ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı? İstanbul seçim sonuçları: Esenyurt ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?
11.  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oyunu kullandı11.  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oyunu kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçi Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı

G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul seçim sonuçları: Küçükçekmece ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Küçükçekmece ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Kartal ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Kartal ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Kağıthane ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Kağıthane ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Kadıköy ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Kadıköy ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Güngören ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Güngören ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Gaziosmanpaşa ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Gaziosmanpaşa ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.