Hasta tarafından parmağı ısırılan sağlık personeli zorlukla kurtarıldı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi’nde meydana geldi. Samsun Sağlık Müdürlüğü 112 Ambulans Servisi 6 Nolu İstasyon’da görevli sağlık ekipleri 17 yaşındaki K.A.K. adlı genç kızın kendisine evinde zarar verdiği ihbarı üzerine olay yerinde gitti.

AMBULANSA GÖTÜRÜLÜRKEN ACİL TIP TEKNİKERİNİN PARMAĞINI ISIRDI

112 ekipleri K.A.K. adlı genç kızı evinde sedyeye alarak ambulansa götürmeye çalıştıkları bir sırada K.A.K. ambulansta görevli Acil Tıp Teknikeri 28 yaşındaki Büşranur Keskin adlı genç kızın sol elinin iki parmağını ısırdı. Genç kızın acı içinde feryat etmesi üzerine diğer sağlıkçılar, saldırgan kızın komşuları ve polisler yardıma koştu. Büşranur Keskin’in parmakları K.A.K. adlı kızın ağzından bir türlü alınamadı.

GÜÇLÜKLE KURTARILDI

Polis ve diğer yardıma koşanların bir dakika boyunca yaptıkları mücadele sonucu K.A.K.’nın ağzındaki sağlıkçı kızın parmakları kopmadan güçlükle kurtarıldı. Parmaklarında doku kaybı oluşan ve yaralanan Büşranur Keskin hastaneye kaldırılarak tedavi atına alındı. Büşranur Keskin’e 7 gün iş göremez raporu verildi. Büşranur Keskin tedavisinin ardından Gazi Polis Merkezine giderek parmaklarını ısırıp kendisine zarar veren genç kızdan şikayetçi oldu. Sağlıkçıyı ısırarak yaralayan K.A.K. ise ambulansla Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.