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Hasta taşınan ambulans bir anda alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 19:20 | Son Güncelleme

Uşak'ta bir kalp hastasının taşındığı ambulans, bir anda alev aldı. Hasta, sağlık personelince araçtan çıkarılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hasta taşınan ambulans bir anda alev aldı

Olay, öğle saatlerinde, Uşak- İzmir yolu Çınar Rampası Mevkisi'nde meydana geldi. Kütahya'nın Gediz ilçesinden Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi'ne hasta götüren Hüseyin Çetin yönetimindeki ambulansın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ambulanstan dumanların çıktığını gören Çetin, aracı yol kenarına park etti.

Ambulansta bulunan sağlık personeli, kalp hastası Temuçin Yörük'ü (66) araçtan indirdi. Bu sırada yangın aracın tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ambulans yangının ardından metal yığınına döndü.

Kalp hastası Yörük, başka bir ambulansla Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yörük'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

(DHA)

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