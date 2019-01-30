Hasta taşıyan ambulans kara saplandı, ekipler kurtardı

Tunceli’de kara saplanan hasta taşıyan ambulans, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mazgirt ilçesine bağlı Avunca köyünde ikameden eden bir kişi rahatsızlandı. Bunun üzerine durum 112 Acil Komuta Merkezine bildirildi. Olay yerine giden ambulans, hastayı alındıktan sonra dönüş yolunda kara saplandı. Ambulansta bulunan sağlık ekiplerinin uğraşmasına rağmen araç çıkartılamayınca hasta mağdur olmaması için hem yeni bir ambulans, hemde İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü’nden yardım istendi. Olay yerine giden diğer ambulansla hasta hastaneye nakledilirken, AFAD ekipleri de kurtarma çalışması yaptı. Halatların yardımıyla yapılan kurtarma çalışmasında ambulans saplandığı kardan çıkartıldı.