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Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2018 07:57 | Son Güncelleme

Cemil ÖZDEMİR- Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA - Şişli'de Büyükdere Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına çarpmamak için direksiyon kıran ambulans sürücüsü kaldırımda bulunan ağaca çarptı.

Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 6 yaralı

Cemil ÖZDEMİR- Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA - Şişli'de Büyükdere Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına çarpmamak için direksiyon kıran ambulans sürücüsü kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Kazada 2 kadın yaya ile birlikte ambulansta bulunan 4 kişi yaralandı.
Kaza, Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde hasta taşıyan 34 BH 5570 plakalı ambulansın sürücüsü, yolda karşıya geçmeye çalışan yayalara çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımda bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada ambulans şoförü, ambulansta bulunan bir sağlık personeli, bir hasta ve bir de hasta yakını ile birlikte 2 kadın yaya yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yayalardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(​FOTOĞRAFLI)

Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 6 yaralıHasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 6 yaralı

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