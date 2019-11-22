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Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 23:13 | Son Güncelleme

Ağrı’da hasta taşıyan ambulansla bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre Merkez 100.

Ağrı’da hasta taşıyan ambulansla bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Merkez 100. Yıl Mahallesi Küpkıran Köprüsü kavşağında meydana gelen kazada, tedavi için Erzurum’a hasta taşıyan Nihat K. idaresindeki 04 AB 703 plakalı ambulans ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile devrilen ambulansta bulunan hasta Emine Adıgüzel olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulans sürücü Nihat K., ambulans ve otomobilde bulunan Rabia Aktürk, Uğur Demirkol, İsmail Kılıç, Eyüp Tutal, Yusuf Aydın, Habip Aydemir, Muhammed Akif Adıgüzel ve Ferhat Doğan ise yaralandı. Yaralıları olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, hayatını kaybeden Emine Adıgüzel’in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Yaşanan kaza sonrası trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların vinç yardımı ile kaldırılması ile ile yol tekrar trafiğe açıldı.

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