Hasta taşıyan ambulans tırla çarpıştı: 2’si ağır 8 yaralı

Sakarya D-100 Karayolu’nda hasta taşıyan ambulans, tır ve otomobilin karıştığı kazada 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Sakarya Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep A. idaresindeki hasta taşıyan ambulans, Serdar U. yönetimindeki tıra çarptı. Bu sırada Yunus Emre U. idaresindeki otomobil de ambulansa çarptı. Çarpışma sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ambulans içerisindeki Recep A., Bahar U., Özge Ö., Halise A. ile otomobildeki Yunus Emre U., Gülhan U., Kübra U. ve tır sürücüsü Serdar U. yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza yerinde ekiplerin çalışması devam ediyor.

