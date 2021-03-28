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Hasta taşıyan ambulans ve otomobil çarpıştı: 7 yaralı

28.03.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Kaza, merkez İnönü Caddesinde meydana geldi.

Çorum’da hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, merkez İnönü Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesinden hastane istikametine seyir halinde olan ve içerinde hasta bulunan İbrahim Ethem B. (23) yönetimindeki 19 BF 428 plakalı ambulans ile Fevzi Çakmak caddesinden Akşemseddin caddesi istikametine seyir halinde olan Emirhan K. (23) yönetimindeki otomobil, Tuzcular kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil önce kaldırıma sonra yol kenarındaki trafik lambasına çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri sevk edilirken kaza nedeniyle İnönü ve Akşemseddin Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı.
Kazada sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan Sema U. (28), ambulansta bulunan sağlık görevlileri Merve G. (22), Emine Ceylan E. (33), hasta Neriman K. ve yanında refakatçi olarak bulunan Mert K., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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