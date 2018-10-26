Hasta ve yakınları 852 sağlık tesisindeki birimlerde haklarını arayabiliyor

YEŞİM SERT KARAASLAN - DUYGU YENER - Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bağlı 701'i hastane, 151'i ağız ve diş sağlığı merkezi olmak üzere 852 sağlık tesisinde hasta hakları birimlerinden hizmet alınabiliyor.

Anayasa ve diğer mevzuatlarda yer alan insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin hasta haklarından faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine ilişkin düzenlemeler, Hasta Hakları Yönetmeliği ile düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülüyor.

Bu kapsamda hasta hakları birimince yürütülen çalışmalarda, hasta ve hasta yakınlarının başvurularıyla değerlendirme, çözümleme, raporlama, Hasta Başvuru Bildirim Sistemi (HBBS) iş ve işlemleri takip ediliyor.

Hasta hakları, "sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı", "sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkı", "hasta haklarının korunması", "tıbbi müdahalede hastanın rızası", "tıbbi araştırmalar" olarak sınıflandırılıyor.

Sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı; hizmetten adalet ve hakkaniyete uygun faydalanma, bilgi isteme, sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme, personeli tanıma, seçme ve değiştirme, öncelik sırasının belirlenmesini isteme, tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım, tıbbi gereklilikler dışında müdahale yasağı, ötanazi yasağı ve tıbbi özen gösterilmesini kapsıyor.