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Hasta ve yaşlı köpeklerin gönüllü bakıcısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 12:19 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşayan Filiz Işık, kendi imkanları ve kurduğu dernek desteğiyle 3 dönümlük alanda hasta ve yaşlı sokak hayvanları için barınak oluşturdu - Filiz Işık: - "3 dönümlük bir alan kiraladık ve burada hayvanlara gönüllü bakıcılık yapıyorum. Burada genellikle yaşlı, kör, sakat ve kanser olan sokak köpeklerinin bakımını üstleniyorum"

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşayan Filiz Işık, köpeğini gezdirirken gördüğü sokak hayvanlarından etkilenerek oluşturduğu barınakta 50'nin üzerinde hasta ve yaşlı köpeğin bakımını yapıyor.

Köpeğini gezdirdiği sırada aç olan sokak köpeklerinden çok etkilenen 52 yaşındaki Işık, ilk olarak Şarköy Belediyesi Geçici Bakımevi'nde 5 yıl gönüllü bakıcılık yaptı.

Işık, daha sonra Şarköy Hayvan Dostları Derneğini kurup, dernek üyeleriyle sokaktaki hayvanları beslemeye başladı.

Daha fazla köpeğe ulaşmak isteyen Işık, kendi imkanları ve kurduğu dernek desteğiyle 3 dönümlük alanda barınak oluşturdu.

Günün büyük bölümünü burada köpeklerle geçiren Işık, hasta hayvanların tedavilerini de yaptırıyor.

Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlığı el verdiği sürece sokak hayvanlarına sahip çıkmaya çalışacağını söyledi.

Barınakta daha çok yardıma muhtaç hayvanlara baktığını belirten Işık, şöyle devam etti:

"3 dönümlük bir alan kiraladık ve burada hayvanlara gönüllü bakıcılık yapıyorum. Burada genellikle yaşlı, kör, sakat ve kanser olan sokak köpeklerinin bakımını üstleniyorum. Eğer tedaviden sonra sokakta yaşayamayacak haldeyse kendi barınağımızda bakıyorum. Günün belli bir saatinde geliyorum ve akşama kadar burada köpeklerle vakit geçiriyorum."

Işık, köpeklerle ilgilenmenin çok güzel olduğunu vurgulayarak, elinden geldiğince çok sayıda köpeğe ulaşıp yardım etmek istediğini dile getirdi.

- "50'den fazla köpeğimiz var"

Vatandaşların barınak etrafına bıraktığı yavru köpeklere de sahip çıktıklarını anlatan Işık, "Şu an 50'den fazla köpeğimiz var. Hastalanan, burada duramayacak durumda rahatsızlığı olan köpekler olursa onlara evimde bakıyorum. Evimde bir odamı hasta hayvanlara ayırdım." diye konuştu.

Işık, köpeklerin mama ihtiyacını dernek üyeleri ve yardımseverler aracılığıyla karşıladıklarını aktardı.

Köpek sahibi olunca sokak hayvanlarına daha çok dikkat etmeye başladığını ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Bazen, 'Köpeğimin karnı doyuyor, o hayvanların ne ihtiyacı var, üşüyorlar mı' diye düşünüp, üzülüyordum. Zamanla sokak hayvanlarını daha çok düşünmeye başladım. 2012 yılında derneği kurduktan sonra tamamen bu işin içinde buldum kendimi. Beni bu düşüncelere iten ilk köpeğime çok şey borçluyum. Hasta köpeklerin yaralarını sarmaya çalışıyorum. Bu işi çok severek yapıyorum."

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Filiz Işık gönül köpek Tekirdağ

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