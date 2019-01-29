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Hasta yaban keçisi doğal ortamında tedavi edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 20:49 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de Munzur Vadisi'nde hareketsiz halde bulunan yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile AFAD ekipleri tarafından tedavi edilip, doğal ortamına bırakıldı.

Hasta yaban keçisi doğal ortamında tedavi edildi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de Munzur Vadisi'nde hareketsiz halde bulunan yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile AFAD ekipleri tarafından tedavi edilip, doğal ortamına bırakıldı.
Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Munzur Vadisi Milli Parkı’nda yaptıkları gözlemde kayalık alanda hareketsiz duran yaban keçisine rastladı. Kar nedeniyle bölgeye gidemeyen ekipler, Munzur Çayı’nın karşı kıyısında bulunan keçiye müdahale için AFAD’dan destek istedi. Bölgeye gelen AFAD ekipleriyle birlikte çalışma yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, botla çayın karşı kıyısına geçip, hayvana ilaç tedavisi uyguladı. Durumu düzelip, kendine gelen keçi, doğal yaşamına bırakıldı.

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Hasta yaban keçisi doğal ortamında tedavi edildiHasta yaban keçisi doğal ortamında tedavi edildiHasta yaban keçisi doğal ortamında tedavi edildi

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