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  4. Hasta yaban keçisi için seferber oldular! 3 kilometre boyunca...

Hasta yaban keçisi için seferber oldular! 3 kilometre boyunca...

01.08.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da arazide gezinirken yaralı bir yaban keçisi bulan Talha Özdemir ve Sefa Kahraman, zorlu arazi koşullarına rağmen yaralı dağ keçisini 3 kilometre boyunca sırtlarında taşıyarak jandarma ekiplerine teslim etti.

Hasta yaban keçisi için seferber oldular! 3 kilometre boyunca...

Elazığ'ın Baskil ilçesi ile Kuşsarayı köyü arasında bulunan yaralı dağ keçisinin imdadına köyün gençleri yetişti.

Köyde yaşayan Talha Özdemir ve Sefa Kahraman, akşama yakın dere yatağından dağa doğru gezintiye çıktıkları sırada kayalar arasında bitkin bir halde olan erkek bir dağ keçisine denk geldi.

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Kuşsarayı Muhtarı Mesut Atabey’e haber veren gençler, muhtarın yetkilileri aramasının ardından dağ keçisini yaklaşık 3 kilometre boyunca sırtlarında taşıyarak jandarma ekiplerine teslim etti. Gençler kendi elleriyle yaralı dağ keçisine su da verdi.

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(İHA)

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