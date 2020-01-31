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Hasta yaban keçisi ve kızıl şahin tedaviye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 16:44 | Son Güncelleme

NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde hasta olarak bulunan yaban keçisi ile kızıl şahin, tedavi ve bakımlarının yapılması için hayvanat bahçesine götürüldü.

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde hasta olarak bulunan yaban keçisi ile kızıl şahin, tedavi ve bakımlarının yapılması için hayvanat bahçesine götürüldü.
Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü av koruma kontrol ekipleri, denetim faaliyeti sırasında Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Yelatan köyü mevkisinde 5 yaşında hasta yaban keçisi buldu. Alay Kasabası'nda ise bir vatandaşın evinin bahçesinde uçamayan ve bitkin halde olan kızıl şahin bulan ekipler, yaban keçisi ile kızıl şahini, tedavisi ve bakımları yapılmak üzere Mersin Tarsus Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü'ne teslim etti.

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