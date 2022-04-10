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Hasta yaban keçisini sırtına alıp 3 kilometre taşıdı! Fahri av müfettişinden alkışlanacak hareket

10.04.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 50 yaşındaki fahri av müfettişi Nuri Çadır, Nurhak Dağı'nda hasta bir yaban keçisiyle karşılaştı. Bunun üzerine yaban keçisini sırtına alarak 3 kilometre boyunca taşıdı. Çadır, "Sarp ve kayalık olduğu için biraz zor oldu ama tekrar sağlığına kavuşacağını bildiğim için yorulduğuma değdi." dedi.

Hasta yaban keçisini sırtına alıp 3 kilometre taşıdı! Fahri av müfettişinden alkışlanacak hareket

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde fahri av müfettişi Nuri Çadır (50), hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıyarak bakımını üstlendi.

HASTA KEÇİYİ SARP KAYIKLARA ALDIRIŞ ETMEDEN TAŞIDI

Nuri Çadır, yaban keçisiyle cuma günü kaçak avcılara yönelik yaptığı rutin denetimlerde, Nurhak Dağı'nda karşılaştı. Nuri Çadır, yanına gittiğinde keçinin hasta olduğunu fark etti. Bunun üzerine Nuri Çadır, yaban keçisini sırtına alarak sarp kayalıklarda taşımaya başladı.

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"BİRAZ ZAYIF DÜŞMÜŞTÜ VE HASTAYDI"

3 kilometre boyunca sırtında taşıdığı keçiyi eve götüren Çadır, "Nurhak Dağı, avcılık faaliyetlerinin yoğun olduğu bir yer. Normal denetimlerimizi yaparken bu keçimizle karşılaştık. Biraz zayıf düşmüştü ve hastaydı. Sırtıma alıp 3 kilometre boyunca sırtımda taşıdım. Sarp ve kayalık olduğu için biraz zor oldu ama tekrar sağlığına kavuşacağını bildiğim için yorulduğuma değdi. Birkaç gün bakımını yaptıktan sonra tekrar doğaya bırakacağız" dedi. (DHA)

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Kahramanmaraş
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