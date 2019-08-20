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Hasta yakını doktoru dövdü iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 12:25 | Son Güncelleme

ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bölümü Başasistanı Doç.

Hasta yakını doktoru dövdü iddiası

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bölümü Başasistanı Doç. Dr. Metin Sarıkaya, görevi başında, hasta yakını tarafından darbedildiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Hasta yakını, Cumhuriyet Savcılığı'nca serbest bırakılırken, Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, saldırıyı kınayarak konunun takipçisi olacaklarını söyledi.
Olay, 15 Ağustos Perşembe günü saat 10.30 sıralarında, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Nefroloji Bölümü Başasistanı Doç. Dr. Metin Sarıkaya, bir hasta yakınına bilgilendirme yaparken, iddiaya göre başka bir hasta yakınının sözlü tacizine uğradı. Sarıkaya'nın haber vermesi üzerine, hastanenin güvenlik görevlileri, ismi açıklanmayan hasta yakınını uzaklaştırdı. Metin Sarıkaya, hasta ziyaretlerini tamamlamasının ardından odasından çıktı. Sarıkaya, koridorda yürürken tartıştığ hasta yakını önünü kesip, önce küfür etti ardından doktora yumruk atmaya başladı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen güvenlik görevlileri hasta yakınını uzaklaştırırken Doç. Dr. Metin Sarıkaya, tedaviye alındı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Sarıkaya'nın şikayetçi olması üzerine hasta yakınını gözaltına aldı. Hasta yakını, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Cumhuriyet Savcılığı'nca serbest bırakıldı.
TABİP ODASINDAN DESTEK
Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin ve yönetim kurulu üyeleri Metin Sarıkaya'yı ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Olayın kabul edilemez olduğunu belirten Şahin, bu sürecin yakın takipçisi olacaklarını ve her türlü hukuki desteği vereceklerini ifade etti.
Doç. Dr. Metin Sarıkaya da hasta yakınının çok sayıda hasta, hasta yakını ve güvenlik görevlisinin gözleri önünde kendisine saldırdığını ve defalarca yumruk attığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Hasta yakını doktoru dövdü iddiası

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