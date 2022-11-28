Hasta yakını, güvenlik görevlisine dehşeti yaşattı! "Ben kendisini uyardım, direkt bana saldırdı"

Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi dikkat çeken bir darp olayına sahne oldu. Olay, geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, acil önünde engelli ve ambulans park alanına aracını park eden M.K. ile kendisini uyaran hastanenin güvenlik görevlisi Ünal Atmaca arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., güvenlik görevlisini darp etti. Olayın ardından saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi Ünal Atmaca, darp raporu alarak kendisine saldıran M.K. isimli şahıstan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan saldırgan şahsın emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"KENDİSİNİ UYARDIM, DİREKT BANA SALDIRDI"

Hasta yakını tarafından darp edilen güvenlik görevlisi Ünal Atmaca, “Görev yaptığım esnada ambulans bölgesine beyefendi aracını park etti. Ben kendisini uyardım, ‘burası ambulans bölgesi, aşağıda park alanları var, orayı kullanın’ dedim. Kendisi direkt bana saldırdı. Beni darp etti. İş göremez raporu aldım. Ben beyefendiden şikayetçi oldum. Mahkemelik olduk” dedi.

"SALDIRGANIN İFADESİ ALINARAK SERBEST BIRAKILMIŞTIR"

Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri de hastane önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Öz Sağlık İş Sendikası İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Ergin Balekoğlu, “Olay geçtiğimiz Cuma günü kadına yönelik şiddetle mücadele gününde meydana geldi. ‘Kadına şiddete hayır’ diye haykırdığımız bir günde sağlık alanında şiddete maruz kaldık. Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde güvenlik görevlisi arkadaşımız Ünal Atmaca görevini yaptığı için hasta yakını tarafından darp edilmiştir. Saldırganın ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Bizler bu durumu kabul etmiyoruz“ şeklinde konuştu. (İHA)

