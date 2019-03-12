Hasta yakını, güvenlik görevlisini bıçakladı

İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de hastanede doğum yapan annesini ziyaret saati dışında görmek isteyen Ekrem Ş. (23), buna izin vermediği için tartıştığı güvenlik görevlisi Mahmut Temur'u (34) bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Kayseri Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Ekrem Ş., iddiaya göre yeni doğum yapan annesini ziyaret etmek için hastaneye geldi. Güvenlik görevlileri, ziyaret saati olmadığı gerekçesiyle Ekrem Ş.'yi içeriye almadı. Çıkan tartışmada Ekrem Ş., yanında taşıdığı bıçağı çıkarıp, güvenlik görevlisi Mahmut Temur'u sol bacağından bıçakladı. Yaralanan Mahmut Temur, çevredekiler tarafından acil serviste tedaviye alındı. Epilepsi hastası olduğu ileri sürülen Temur, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

