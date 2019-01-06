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Hasta yakınından acil serviste görevli doktora saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.01.2019 17:28 | Son Güncelleme

İZMİR'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde görevli uzman doktor Yekta Anıl Güllü, dün akşam hasta yakını tarafından dövüldü. Güllü'nün şikayeti üzerine gözaltına alınan saldırgan, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gerekli inceleme başlatılmış olup, konu savcılığa intikal ettirilmiştir" denildi.  Olay, dün saat 20.05'te, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi.

Hasta yakınından acil serviste görevli doktora saldırı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde görevli uzman doktor Yekta Anıl Güllü, dün akşam hasta yakını tarafından dövüldü. Güllü'nün şikayeti üzerine gözaltına alınan saldırgan, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gerekli inceleme başlatılmış olup, konu savcılığa intikal ettirilmiştir" denildi.
Olay, dün saat 20.05'te, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Uzman doktor Yekta Anıl Güllü, hasta yakını tarafından henüz bilinmeyen nedenle dövüldü. Güllü'nün polise başvurup, şikayetçi olması üzerine saldırgan, gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan saldırgan hasta yakını, serbest bırakıldı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları kınanarak, "Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde görevli uzman doktorumuz Yekta Anıl Güllü, 5 Ocak 2019 Cumartesi akşamı saat 20.05 sıralarında bir hasta yakını tarafından darp edilmiştir. Gerekli inceleme başlatılmış olup, konu savcılığa intikal ettirilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Darp edilen Uzman Doktor Yekta Anıl Güllü ve tüm hastane personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının bir an önce son bulmasını umut ediyoruz" denildi.
Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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Hasta yakınından acil serviste görevli doktora saldırı

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