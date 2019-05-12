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Hasta yakınının doktorun odasını kundaklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 23:19 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde görevli bir doktorun odasını kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını tutuklandı

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde görevli bir doktorun odasını kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniğinde görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Çağatay Önal'ın odasını kundakladığı iddiasıyla Doğanşehir ilçesinde gözaltına alınarak Malatya'ya getirilen hasta yakını Uğur K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Uğur K. "kamu malına zarar vermek" suçundan tutuklandı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yaptığı yazılı açıklamada, Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniğinde görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Çağatay Önal'ın odasının cuma günü bir hasta yakını tarafından kundaklandığını, kısa sürede söndürülen yangına müdahale eden bir personelin dumandan kısmen etkilendiğini belirtmişti. Kızılay ayrıca, yangının poliklinik ve öğretim üyesi odalarının olduğu bölgede gece yarısını geçen zamanda olması nedeniyle hastanenin işleyişini etkilemediğini kaydetmişti.

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