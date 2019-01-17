Hasta yakınının kadın doktora saldırısına tepki

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki devlet hastanesinde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nalan Uygun'un (46), bir hasta yakını tarafından darbedilmesine, sağlık çalışanları basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Turgutlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği'nde dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda; kanser hastası annesiyle birlikte hastaneye gelen Mustafa F. (26), Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nalan Uygun'dan, kendilerine öncelik vermesini istedi. Bu talebi kabul edilmeyen Mustafa F., Dr. Uygun'la tartışmaya başladı. Mustafa F., tartışma sırasında Dr. Nalan Uygun'un başına yumruk atıp, boğazını sıktı, ardından annesiyle birlikte hastaneden ayrıldı. Dr. Uygun'un şikayeti üzerine harekete geçen polis, Mustafa F.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Mustafa F., emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi. Dr. Nalan Uygun'un beyin cerrahisi kliniğindeki tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

HASTANE BAHÇESİNDE TOPLANDILAR

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, bugün saat 11.00'de, sağlık çalışanlarıyla birlikte Turgutlu Devlet Hastanesi bahçesinde bir araya gelerek, basın açıklaması yaptı. Doktora yönelik saldırıyı protesto eden Yemenici, "Sağlık çalışanlarımızın her ne sebeple olursa olsun maruz kaldığı şiddete asla sessiz kalmayız, kalmayacağımızı vurgulamak istiyoruz. Sağlık alanında çalışanlarımızın, ülkemizde son 15 yılda fedakârlığı ve özverili çalışmalarıyla önemli gelişmeler yaşandı. Vatandaşın sağlık hizmetine ulaşımı arttı, memnuniyet yüzde 30'lardan yüzde 80'lere çıktı. Hal böyleyken şiddet vakaları, sağlık çalışanlarımızı son derece olumsuz etkilenmektedir. Dr. Nalan Uygun, poliklinik muayenesi gerçekleştirdiği sırada, sıra fişi almadan tedavi ettirmek isteyen hasta yakınının fiziki şiddetine maruz kaldı. Şiddet sonucu hayati tehlikesi olup, beyin cerrahisi kliniğine yatırıldı. Şu an sağlık durumu biraz daha iyi. Tarafımızca derhal harekete geçilip, konuyla ilgili hukuki işlemler takibe alınmıştır. Şiddeti tekrar kınıyor, hasta ve hasta yakınlarını, şifa veren ellere vefaya davet ediyorum. Kıymetli meslektaşıma Allah'tan şifalar diliyorum" dedi.