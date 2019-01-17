Hasta yakınının kadın doktora saldırısına tepki gösterildi (3)

TUTUKLANDI\nTurgutlu Devlet Hastanesi'nde g\u00f6revli G\u00f6\u011f\u00fcs Hastal\u0131klar\u0131 Uzman\u0131 Dr. Nalan Uygun'u (46) darp etti\u011fi iddias\u0131yla g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan hasta yak\u0131n\u0131 Mustafa F., sevk edildi\u011fi adliyede tutukland\u0131.\nTURGUTLU (Manisa), (DHA)PARTNERSkandallara doymuyor \u015fimdi de yar\u0131\u00e7\u0131plak soka\u011fa \u00e7\u0131k\u0131p...Sahil G\u00fcvenlik Komutan\u0131 Kendir'den, K\u00fc\u00e7\u00fckkuyu karakoluna ziyaretBolu Da\u011f\u0131'nda e\u015fsiz kar manzaras\u0131
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