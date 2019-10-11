HABER

Hasta yakınının sağlık personelini darbetmesi güvenlik kamerasına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 16:47 | Son Güncelleme

Beykoz'daki Nurullah Baldöktü Aile Sağlık Merkezi'ne gelen bir hasta yakını, çocuğunun kullandığı ilaç kendi adına yazılmadığı gerekçesiyle sağlık personeli ile bir vatandaşı darbetti - Olay, aile sağlığı merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - Beykoz Nurullah Baldöktü Aile Sağlık Merkezi'nde (ASM) görevli sağlık personeli ile bir vatandaşın, hasta yakını tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Nurullah Baldöktü Aile Sağlık Merkezi'ne kayıtlı hasta A.M.S, dün başka bir ASM'ye kayıtlı çocuğuna ilaç yazdırmak üzere merkeze geldi.

Hekim ve personel tarafından hasta yakınına, bu merkeze kayıtlı olmayan ve şahsen bulunmayan hasta adına ilaç yazılamayacağı bilgisi verilirken, kayıt formu doldurulması halinde yardımcı olunabileceği de anlatıldı.

İlacın kendi üzerine yazılmasında ısrar eden hasta yakını, doktorun bu konuda bir şey yapamayacağını belirtmesi üzerine hakaret ederek merkezden ayrıldı.

Kısa süre sonra merkeze geri gelen hasta yakını A.M.S, sekreter S.A. ile bu konuda tartıştı. Bunun üzerine yaşanan arbedede hasta yakını sağlık personeli ile bir vatandaşı darbetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hasta yakını A.M.S'yi gözaltına aldı.

Bu arada, darbedilen sağlık personeli ile vatandaşın şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşanan olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...
Hamza Tugayı askerleri cephe yolundaHamza Tugayı askerleri cephe yolunda
İstanbul'da, Suriyelilerden "Barış Pınarı Harekatı"'na destek İstanbul'da, Suriyelilerden "Barış Pınarı Harekatı"'na destek 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beykoz Nurullah Baldöktü Aile Sağlık Merkezi hasta yakını sağlıkta şiddet

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriyeliler İstanbul'da toplandı! Barış Pınarı Harekatı mesajı

Suriyeliler İstanbul'da toplandı! Barış Pınarı Harekatı mesajı

Teröristlerin kirli oyunu! Kiliseden saldırıyorlar

Teröristlerin kirli oyunu! Kiliseden saldırıyorlar

Bakırköy'de aracın üzerine vinç parçası düştü: 2 yaralı

Bakırköy'de akılalmaz kaza!

Kayseri'nin Sarız ilçesi belediye binasında pompalı dehşeti!

Belediye binasında pompalı dehşeti! Kurşun yağdırdı

İstanbul Küçükmece'de 20 saatlik su kesintisi! İSKİ duyurdu

İSKİ duyurdu: 20 saatlik su kesintisi

Son dakika! YPG/PKK'lı teröristlerden Suruç'taki sivillere havan mermili saldırı: 2 şehit

Yine sivilleri hedef aldılar! 2 şehit...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.