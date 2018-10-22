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Hasta yakınının telefonunu çalan hırsızı güvenlik kamerası yakalattı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 14:06 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, hastanenin misafirhanesinde uyuyan hasta yakınının cep telefonunu çalan Eyyüp Ö., kamera görüntülerini izleyen güvenlik görevlilerince yakalandı.  Olay, dün gece, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ait hasta yakınlarının kaldığı misafirhanede meydana geldi.

Hasta yakınının telefonunu çalan hırsızı güvenlik kamerası yakalattı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, hastanenin misafirhanesinde uyuyan hasta yakınının cep telefonunu çalan Eyyüp Ö., kamera görüntülerini izleyen güvenlik görevlilerince yakalandı.
Olay, dün gece, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ait hasta yakınlarının kaldığı misafirhanede meydana geldi. Hasta yakınları, iddiaya göre, uyurken misafirhaneye giren kimliği belirsiz kişi, etrafı kontrol ettikten sonra içerideki cep telefonunu çaldı. Bu sırada kamera görüntülerini izleyen güvenlik görevlileri, telefonun çalındığını görüp, misafirhaneye çıktı. İsminin Eyyüp Ö. olduğu öğrenilen hırsız, güvenlik görevlilerince yakalanıp, polise teslim edildi. Çalınan cep telefonu ise sahibine verildi.

FOTOĞRAFLI

Hasta yakınının telefonunu çalan hırsızı güvenlik kamerası yakalattı

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