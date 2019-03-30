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Hasta yakınları doktor ve yanındaki öğretmeni dövdü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 11:35 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde, hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyleyen Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile onu korumak isteyen, mesai arkadaşı Doktor Elif Çağlayan Türk'ün eşi sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk, yaklaşık 10 kişi tarafından dövüldü.

Hasta yakınları doktor ve yanındaki öğretmeni dövdü

Davut CAN / İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde, hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyleyen Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile onu korumak isteyen, mesai arkadaşı Doktor Elif Çağlayan Türk'ün eşi sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk, yaklaşık 10 kişi tarafından dövüldü. Doktor Yoğurtçuoğlu'nun burnu kırılırken, öğretmen Ali Türk'ün de kafatasında zedelenme meydana geldi.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Mevlana Mahallesi 29 No'lu Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na gelen B.K. isimli kadın, hasta kocasına ilaç yazdırmak istedi. Ancak Yoğurtçuoğlu, hastayı görmeden ilaç yazmasının hukuken mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine kadın hakaretler yağdırarak, odadan çıktı. Bir süre sonra sağlık merkezine gelen B.K.'nın kocası, doktora saldırarak vurmaya başladı. Araya girenlerin ayırmasıyla sağlık merkezinden ayrılan M.K. daha sonra beraberinde 9-10 kişilik grupla gelerek Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na yeniden saldırdı. Yoğurtçuoğlu'nun burnu kırılırken bu sırada, doktor eşi Elif Çağlayan Türk'ün yanında bulunan sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk, kavgayı ayırmak istedi. Ancak öfkeli grup Türk'e de saldırdı. Başına darbe alan Türk'ün kafatasında zedelenme meydana geldi. Bu esnada çevredeki esnaf sağlık ocağına gelerek saldırgan grubu dağıttı.
ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Olayın ardından, Yoğurtçuoğlu ve Türk, polis merkezine giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. Saldırıda yaralanan Yoğurtçuoğlu ve Türk'ün tedavileri ise Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapıldı.
'HEPİMİZİ DARP ETTİLER'
Yaşadıkları durumla ilgili konuşan Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu, "Olay, kocası için ilaç yazdırmak isteyen bir hastaya bunun usulsüz olduğunu söylememle başladı. Daha sonra kocası geldi ve ileri geri konuşmaya başladı. Sonra da saldırdı. Kendisini gönderdik ve ama sonra daha kalabalık şekilde geri geldiler. Beni, mesai arkadaşlarımı, kavgayı ayırmak isteyenleri, hepimizi darp ettiler" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Hasta yakınları doktor ve yanındaki öğretmeni dövdüHasta yakınları doktor ve yanındaki öğretmeni dövdüHasta yakınları doktor ve yanındaki öğretmeni dövdü

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